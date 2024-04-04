Джерело любові й сили, – Святослав Вакарчук зворушив згадкою про своїх дітей
Джерело:УП
Лідер гурту "Океан Ельзи" висловився про вигоряння під час війни. Він зізнався, що має потужні антидепресанти – це творчість та його родина.
Святослав Вакарчук вкрай рідко розповідає про особисте життя. Та днями розповів про те, що допомагає йому боротися з емоційним занепадом і складнощами.
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Святослав Вакарчук про сім'ю й дітей
Своїм "вічним антидепресантом" лідер "Океану Ельзи" назвав творчість. Саме вона дає сили йти вперед і реагувати на все адекватно. Але не тільки творчість відіграє важливу роль для співака.
Плюс у мене менш ніж за рік до повномасштабного вторгнення народився син, а під час вже великої війни донька. І це для мене таке джерело любові й сили. Творчість і діти, дружина, сім'я – це те, що тримає мій дух на двох стовпах, а третім стовпом є мої поїздки на фронт. Ці три речі роблять стійким мій психічний стан,
– зворушив Святослав Вакарчук.
Іншим людям Святослав Вакарчук порадив жити сьогодні. Не думати про вчорашній чи завтрашній день. Він вважає, що зациклення на минулому чи майбутньому – це програш.
Що відомо про особисте життя Святослава Вакарчука
- У серпні 2021 року у пресі з'явилась інформація, що Святослав Вакарчук став батьком вперше. У нього народився син, якого назвали Іваном. Згодом артист підтвердив цю інформацію.
- Через рік лідер "Океану Ельзи" став татусем вдруге. На світ з'явилася донька, яку назвали Соломією. Таке ім'я обрали тому, що воно означає мир.
- Святослав Вакарчук під час війни часто у роз'їздах, а тому рідко бачить дітей. Але саме вони мотивують його на нові звершення.