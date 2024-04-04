Святослав Вакарчук крайне редко рассказывает о личной жизни. И на днях рассказал о том, что помогает ему бороться с эмоциональным упадком и сложностями.
К слову Святослав Вакарчук впервые за долгое время показался с мамой: редкое фото из Мукачево
Святослав Вакарчук о семье и детях
Своим "вечным антидепрессантом" лидер "Океана Эльзы" назвал творчество. Именно оно дает силы идти вперед и реагировать на все адекватно. Но не только творчество играет важную роль для певца.
Плюс у меня менее чем за год до полномасштабного вторжения родился сын, а во время уже большой войны дочь. И это для меня такой источник любви и силы. Творчество и дети, жена, семья – это то, что держит мой дух на двух столпах, а третьим столбом являются мои поездки на фронт. Эти три вещи делают устойчивым мое психическое состояние,
– растрогал Святослав Вакарчук.
Другим людям Святослав Вакарчук посоветовал жить сегодня. Не думать о вчерашнем или завтрашнем дне. Он считает, что зацикливание на прошлом или будущем – это проигрыш.
Что известно о личной жизни Святослава Вакарчука
- В августе 2021 года в прессе появилась информация, что Святослав Вакарчук стал отцом впервые. У него родился сын, которого назвали Иваном. Впоследствии артист подтвердил эту информацию.
- Через год лидер "Океана Эльзы" стал папой во второй раз. На свет появилась дочь, которую назвали Соломией. Такое имя выбрали потому, что оно означает мир.
- Святослав Вакарчук во время войны часто в разъездах, а потому редко видит детей. Но именно они мотивируют его на новые свершения.