Вакарчук зазначив, що українці зараз захищають не лише власні землі, а й європейські країни від російського агресора.

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На думку музиканта, західні політики допомагають Україні, наскільки вважають потрібним. Тому артист вважає, що виборювати підтримку – це справа українців, а отже ми повинні самі займатися цим питанням.

Найбільше, хто може допомогти нам, це ми самі. І не тільки на лінії фронту, але й в принципі, вириваючи іноді навіть зубами або виборюючи цю підтримку й допомогу. Вона важлива, але без нашої щоденної роботи над тим, щоб ця підтримка була, вона буде слабнути,

– сказав він.

Вакарчук ствердив, що український народ має єдиний шлях – боротися заради майбутнього та дітей, як би складно не було. Він згадав свою композицію "Еверест", яку часто співає перед захисниками. Святослав вважає, що попри важкі випробування, українцям вийде все подолати.

Маю пісню "Еверест", і коли виконую її для бійців, завжди кажу, що я присвячую її нашій перемозі. Чи складно піднятися на Еверест? Дуже складно. Чи є на шляху страшні випробування, а іноді навіть жертви? Так. Багато хто це вже зробив. І ми на свій Еверест теж обов'язково підіймемося, я в цьому впевнений,

– підкреслив виконавець.

На думку музиканта, іншого вибору в української нації просто немає. Бо тільки витіснивши окупантів, ми зможемо отримати перемогу.

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