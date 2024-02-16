Зокрема, артист відвідав 80 десантно-штурмову бригаду зі Львова та 24 механізовану бригаду імені короля Данила з області.
Цікаво Справжні поруч, – Святослав Вакарчук та Іван Леньо про несподівану зустріч на Донеччині
Вакарчук відвідав українських військових
У своєму інстаграмі Святослав зробив зворушливий допис про захисників. Приїзд до земляків викликав у нього найтепліші емоції. Музикант написав, що йому приємно чути галицький діалект та пити каву з військовими.
Коли чуєш знайому галицьку вимову, коли тебе пригощають саме кавою (чомусь тут ніколи не хочеться чаю), коли кажуть "передавайте привіт Львову", а ти прямо тут, на фронті, повертаєшся думками у дитинство, значить ти приїхав до земляків,
– написав він.
Святослав також висловив вдячність військовим, які боронять нашу країну від російських загарбників.
"Дякую, що ви є, хлопці та дівчата!" – висловився Вакарчук.
Загалом артист часто виступає перед захисниками на фронті. Так, нещодавно Вакарчук приїхав до Куп'янська, де заспівав для поліціянтів міста.
Хто ще з зірок їздив на фронт до військових
- З початку повномасштабного вторгнення їздить на фронт з виступати "Культурний десант". Його організували співаки Коля Сєрга та Олександр Чемеров. Музиканти їздять на лінію фронту, а також по деокупованих населених пунктах. Іноді до них долучаються інші українські артисти та гумористи.
- Минулого року вперше за час війни приїхала на Донеччину співачка Надя Дорофєєва. Вона привезла другу партію дронів для ЗСУ. Виконавиця закликала своїх шанувальників не забувати допомагати захисникам.
- Також дають концерти військовим гурти БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ, "Антитіла", співачка Христина Соловій та письменник Сергій Жадан, виконавиця Анна Добриднєва, Ірина Федишин, Злата Огнєвич та інші.