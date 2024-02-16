Зокрема, артист відвідав 80 десантно-штурмову бригаду зі Львова та 24 механізовану бригаду імені короля Данила з області.

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Вакарчук відвідав українських військових

У своєму інстаграмі Святослав зробив зворушливий допис про захисників. Приїзд до земляків викликав у нього найтепліші емоції. Музикант написав, що йому приємно чути галицький діалект та пити каву з військовими.

Коли чуєш знайому галицьку вимову, коли тебе пригощають саме кавою (чомусь тут ніколи не хочеться чаю), коли кажуть "передавайте привіт Львову", а ти прямо тут, на фронті, повертаєшся думками у дитинство, значить ти приїхав до земляків,

– написав він.

Святослав також висловив вдячність військовим, які боронять нашу країну від російських загарбників.

"Дякую, що ви є, хлопці та дівчата!" – висловився Вакарчук.

Загалом артист часто виступає перед захисниками на фронті. Так, нещодавно Вакарчук приїхав до Куп'янська, де заспівав для поліціянтів міста.

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