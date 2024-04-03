Зробив велику помилку, – Вакарчук публічно попросив вибачення через своє політичне минуле
Джерело:"Українська правда"
Раніше, як відомо, лідер "Океан Ельзи" Вакарчук був політиком паралельно зі своєю успішною музичною кар'єрою. Тепер він заявив, що вважає це помилкою.
Артист підкреслив, що більше не хотів би у своєму житті займатися політичною діяльністю, бо те, що він робить зараз, є максимально ефективним і корисним. Святослав навіть перепросив перед українцями.
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Чому Вакарчук попросив вибачення
Артист вважає, що не виправдав очікування людей, які за нього голосували. Все через те, що недооцінив рівень сподівань людей на конкретну особистість у політиці.
Думаю, що у свій час зробив велику помилку… Я не усвідомлював, що мій підхід до політики, коли ти приходиш для того, щоб допомогти іншим людям себе проявити й стати тими, ким вони є, створити нове середовище, відрізняється від відчуття більшості людей, для яких потрібна конкретна людина, в яку вони хочуть уособлено вкласти свої мрії, бажання і решту,
– сказав виконавець.
Тепер, зізнається Вакарчук, за це йому дуже болісно всередині.
Що відомо про політичне минуле лідера "Океану Ельзи"
- Наприкінці 90-х років Вакарчук вирушив у турне на підтримку кандидата в президенти Леоніда Кучми. Пізніше він брав участь у Помаранчевій революції 2004 року, підтримавши Віктора Ющенка.
- Після виборів співак взяв на себе роль радника президента з питань культури, а також працював послом доброї волі ООН.
- У 2007 році Святослав прийняв рішення піти у велику політику, ставши народним депутатом від блоку "Наша Україна – Народна самооборона". У Верховній Раді він був членом Комітету з питань свободи слова та інформації. Однак вже у 2008 році політик подав у відставку.
- Згодом фронтмен ОЕ був активним учасником Революції Гідності.
- Вже у 2019 році він представив власну партію "Голос", з якою пішов на парламентські вибори. "Голос" увійшла в опозицію до "Слуги народу".
- Водночас на пресконференції, що відбулася в Маріїнському парку 11 червня 2020 року, Святослав Вакарчук оголосив, що йде у відставку з посади народного депутата.