Крім того, вона здивувала зізнанням про те, що на початку співпраці була закохана в наставника. Також виконавиця відверто заявила, що хотіла в нього за деякі свої вчинки перепросити.

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Що Христина Соловій розповіла про стосунки з Вакарчуком

Співачка зазначила, що зараз не спілкується зі Святославом за ініціативи самого продюсера.

На початку, мені здається, що я була в нього закохана. Це більше, не як в чоловіка, а як в особистість. Він дуже сильна особистість. Він захоплює, вміє це робити,

– додала артистка.

Вона також розповіла, що хотіла б попросити вибачення у Вакарчука за свої різкі висловлювання.

Хотілось би, щоб він поставив себе на моє місце. І зрозумів, що я не мала на увазі нічого, що могло б його образити. Але він цього не відчує. Ми вже це проходили,

– пояснила знаменитість.

Інтерв'ю з Христиною Соловій: дивіться відео онлайн

Що відомо про розрив співпраці між Соловій та Вакарчуком

Виконавиця та продюсер офіційно припинили свою 10-річну співпрацю з жовтня 2023 року і пов'язане це насамперед було із закінченням терміну дії контракту.

Хоч артистка говорила, що розрив відбувся без жодних суперечок чи скандалів, проте між Христиною та Святославом не дуже гарні стосунки.

Я не витерпіла його закритості. Я була готова до діалогу. Ми спілкувалися останній раз через юристів. Мій контракт закінчився ще рік тому. Ми рік не могли погодити, як нам розійтися і як мені забрати свої права. Я не можу сказати, що це ті стосунки, яких би я хотіла при завершенні співпраці зі своїм продюсером,

– зауважила Соловій.