Артист подчеркнул, что больше не хотел бы в своей жизни заниматься политической деятельностью, потому что то, что он делает сейчас, является максимально эффективным и полезным. Святослав даже извинился перед украинцами.
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Почему Вакарчук попросил прощения
Артист считает, что не оправдал ожидания людей, которые за него голосовали. Все из-за того, что недооценил уровень надежд людей на конкретную личность в политике.
Думаю, что в свое время сделал большую ошибку... Я не осознавал, что мой подход к политике, когда ты приходишь для того, чтобы помочь другим людям себя проявить и стать теми, кем они есть, создать новую среду, отличается от ощущения большинства людей, для которых нужен конкретный человек, в которого они хотят олицетворено вложить свои мечты, желания и остальное,
– сказал исполнитель.
Теперь, признается Вакарчук, за это ему очень болезненно внутри.
Что известно о политическом прошлом лидера "Океана Эльзы"
- В конце 90-х годов Вакарчук отправился в турне в поддержку кандидата в президенты Леонида Кучмы. Позже он участвовал в революции 2004 года, поддержав Виктора Ющенко.
- После выборов певец взял на себя роль советника президента по вопросам культуры, а также работал послом доброй воли ООН.
- В 2007 году Святослав принял решение пойти в большую политику, став народным депутатом от блока "Наша Украина – Народная самооборона". В Верховной Раде он был членом Комитета по вопросам свободы слова и информации. Однако уже в 2008 году политик подал в отставку.
- Впоследствии фронтмен ОЭ был активным участником Революции Достоинства.
- Уже в 2019 году он представил собственную партию "Голос", с которой пошел на парламентские выборы. "Голос" вошла в оппозицию к "Слуге народа".
- В то же время на пресс-конференции, состоявшейся в Мариинском парке 11 июня 2020 года, Святослав Вакарчук объявил, что уходит в отставку с должности народного депутата.