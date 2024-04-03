Артист подчеркнул, что больше не хотел бы в своей жизни заниматься политической деятельностью, потому что то, что он делает сейчас, является максимально эффективным и полезным. Святослав даже извинился перед украинцами.

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Почему Вакарчук попросил прощения

Артист считает, что не оправдал ожидания людей, которые за него голосовали. Все из-за того, что недооценил уровень надежд людей на конкретную личность в политике.

Думаю, что в свое время сделал большую ошибку... Я не осознавал, что мой подход к политике, когда ты приходишь для того, чтобы помочь другим людям себя проявить и стать теми, кем они есть, создать новую среду, отличается от ощущения большинства людей, для которых нужен конкретный человек, в которого они хотят олицетворено вложить свои мечты, желания и остальное,

– сказал исполнитель.

Теперь, признается Вакарчук, за это ему очень болезненно внутри.

Что известно о политическом прошлом лидера "Океана Эльзы"