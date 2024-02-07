За рік до повномасштабного вторгнення пішли чутки, що Світлана Лобода може посісти суддівське крісло у "Голосі країни". Продюсер проєкту Володимир Завадюк підтвердив, що її розглядали як один із варіантів.

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Світлана Лобода могла стати зірковою тренеркою "Голосу країни"

Продюсер зауважив, що такі важливі рішення щодо участі тих чи інших зірок ухвалював не тільки він, а й вся команда. Думка про залучення Світлани Лободи справді існувала у 2021 році.

Чи фігурувала Лобода в лонглістах людей, які могли бути на "Голосі країни"? Так. Чи стало в якийсь момент нам усім зрозуміло, в тому числі завдяки нашому маркетингу, піару, людям, які займаються репутаційними ризиками, що важливо, – що це історія не про зараз, не про сьогодні, не про "Голос країни"? Ми вчасно це зрозуміли і відмовилися від цієї ідеї,

– підкреслив Володимир Завадюк.

Продюсер додав, що команда часто влаштовувала брейншторми, де відбувалися різні обговорення щодо різних людей.

Нагадаємо, Світлана Лобода була зірковою тренеркою у першому сезоні проєкту "Голос. Діти" (2013 рік).

Інтерв'ю з Володимиром Завадюком: дивіться відео онлайн

Цікаво, що у 2022 році Володимир Завадюк зауважив, що може співпрацювати з тими артистами, в яких чітка позиція. Та він не був готовий називати конкретні імена.

Наразі важко сказати, чи чітка позиція у Світлани Лободи. Адже навіть під час повномасштабного вторгнення вона продовжує відкрито працювати на російськомовну і російську аудиторію та потрапляє у скандали: створює двомовні треки, захищає мову окупанта, виступає на одній сцені з росіянами.