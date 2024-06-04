Світлана одразу сповістила шанувальників про трагедію в родині. З цієї сумної нагоди вона опублікувала архівне фото батька.

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Як зізналася Тарабарова, смерть тата стала для неї дуже несподіваною. Артистка досі себе запевняє, що він просто втомився і заснув.

Люди, яких ми любимо, назавжди залишаються в наших серцях. Це було несподівано, тому що він ще міг жити і бути з онуками,

– поділилася співачка.

Співачка також зазначила, що треба цінувати час і не витрачати його на образи. Попри те, що виконавиця відчуває біль через втрату, вона намагається триматися заради дітей.

Мені дуже боляче, дуже. Боляче мамі. Вона казала: "Я мріяла, що ми будемо з ним за руку ходити, коли будемо старіти". Я рятуюся захистом і роблю вигляд, що все нормально, насправді, мені дуже боляче,

– зізналася Світлана.

Водночас співачка поділилася, що батько любив музику та просив її написати пісню про риболовлю і День ангела. Тепер артистка називає тата ще й продюсером, оскільки хоче в майбутньому випустити такі треки.

Світлана Тарабарова про смерть батька: дивіться відео онлайн

Що відомо про смерть батька Тарабарової