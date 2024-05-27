Дуже боляче, – Світлана Тарабарова повідомила про горе в родині

27 травня 2024, 13:15
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Світлана Тарабарова

Співачка Світлана Тарабарова шокувала звісткою про смерть рідної людини. З'ясувалося, що відійшов у вічність батько знаменитості.

Йому був 71 рік. Лише 16 березня тато артистки відсвяткував свій день народження. 

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Що сталося з батьком Світлани Тарабарової

Виконавиця вирішила поки не розголошувала причину смерті тата. Вона лише опублікувала чорно-біле фото та написала щемливий текст. 

Тато, я люблю тебе. Ми любитимемо тебе вічно. Ти навчив мене бути сміливою та сильною, ти навчив цінувати родину, вірити у мрію і не здаватись. Світла пам'ять, чоловік, друг, тато, дідусь Василь. Нам всім дуже боляче, сподіваюсь тобі вже легше,
– зазначила співачка. 

Що відомо про батька Світлани Тарабарової

  • Співачка народилася у Херсоні в сім'ї, де її тато Василь Володимирович працював головним енергетиком на заводі. Попри свою технічну професію, він був людиною творчою та артистичною, що значно вплинуло на виховання доньок.
  • За словами самої Світлани, батько навчив їх любити літературу та музику і шукати світлі сторони в усьому. "Кожна розмова з моїм татом – це монолог з кінофільму", – згадувала артистка.
  • Попри творчі нахили, Василь Володимирович був доволі суворим у вихованні дітей.
  • Водночас Тарабарова розповідала, що тато не жалів для них нічого, намагаючись дати найкраще.
  • Щодо творчості доньки, то батько ставився до неї прискіпливо, але водночас пишався її досягненнями. 

Автор: Софія Хомишин