Лобода народилась у 1982 році в Ірпені Київської області. Здобула дві вищі освіти у столичних вишах: в академії естрадного та циркового мистецтв за класом естрадно-джазового вокалу та отримала диплом менеджера шоубізнесу в університеті культури. Детальніше про те як розвивалась кар'єра виконавиці так де вона зараз – читайте в матеріалі Show 24.

Може зацікавити Герой України, легенда естради та люблячий батько: яким був Назарій Яремчук

Шлях до популярності

Ще з підліткового віку Світлана проявляла любов до музики.

Виконавиця була учасницею гурту "Капучино", а у 2004 році долучилась до команди "ВІА Гри". Саме тоді Лобода відчула, що таке слава.

За рік вона покинула гурт та розпочала сольну кар'єру. У 2009 році навіть представляла Україна на пісенному конкурсі Євробачення, де посіла 12 місце.

Світлана Лобода – Be My Valentine: дивіться відео онлайн

За рік почала співпрацювати з продюсеркою Нателлою Крапівіною. Тоді виконавиця міняє сценічне ім'я на LOBODA та створює власний бренд. У 2012 році вирушила до США, де брала уроки вокалу та хореографії. Цікавий факт, що того ж року Лобода випустила пісню What about U, яку відібрали до трек-листу чемпіонату з футболу Євро-2012.

LOBODA vs Football – What about U: дивіться відео онлайн

Згодом співачка стала тренеркою у шоу "Голос. Діти". У 2013 році Віктор Янукович надав співачці звання Заслуженої артистки України. Згодом ветерани АТО вимагали відібрати у Лободи таку честь за виступи на території Росії. Зараз також точаться дискусії стосовно цього питання.

Світлана Лобода – Залужена артистка України / Фото з соцмереж Лободи

Після 2014 року виконавиця прийняла свідомий вибір працювати на російський ринок і російську аудиторію. Вона не тільки була учасницею різних шоу, а й отримувала від країни-агресорки нагороди. Коли в Україні люди протестували перед її концертами, то співачка сказала, що українці проплачені.

Особисте життя

Ексчоловік Лободи – танцюрист і хореограф Андрій Цар, який працював із балетом співачки та балетом Freedom. У квітні 2011 році Світлана народила доньку Єву, а у 2014 – пара оголосила про розлучення.

Світлана Лобода та Андрій Цар / Фото Олег Батрак

У травні 2018 на світ з'явилась друга донька виконавиці – Тільда. За чутками, батько дитини – Тілль Ліндеманн, лідер Rammstein. Сама ж Лобода таку заяву ні підтверджувала, ні заперечувала. Сьогодні особисте життя тримає за сімома замками. Відомо лиш те, що її серце зайняте.

Реакція на повномасштабне вторгнення

У перші дні Лобода виклала відео, де плаче і просить "людей, які вершать долі" завершити "пекло", бо вона всього лише "маленька людина".

До слова, батько співачки живе в Україні та не планує виїжджати, а мати поєднує життя на дві країни: Україну та Ригу.

Лишень за місяць до Світлани прийшло усвідомлення й вона заявила, що у війні винна Росія. Вона навіть приїжджала в Ірпінь, щоб виступити з благодійним концертом. Співачка збиралась провести виступ з благодійною метою в Osocor Residence, але завдяки обуренню небайдужих людей та впливу активіста Сергія Стерненка і репера та військового Yarmak, концерт таки не відбувся.

Де зараз Лобода і чим займається

Відомо, що виконавиця із доньками проживає у Латвії. У 2023 році Лобода презентувала альбом "Made in U", який містить україномовні пісні та навіть легендарну пісню Миколи Леонтовича "Щедрик". Тоді співачка заявила про те, що "усі збори з першого місяця прослуховування альбому будуть направлені на купівлю будинку сім'ї, яка втратила своє житло у перші дні війни".

До слова, сама Лобода не має наміру відмовлятись від російської мови.

Я продовжуватиму писати пісні українською та російською мовами для російськомовної аудиторії, бо вона велика. Тому що це люди, які мене підтримують, які підтримують мою країну, – заявила артистка.

Суспільство розділилось на дві частини: хто з нетерпінням очікує на виступи Світлани в Україні, а хтось так і не пробачив співпрацю з Росією.

Крім того, Лобода неодноразово встигла потрапити у ряд скандалів. Спершу принизила 16-річну дівчину у Харкові, яка прийшла на її виступ із плакатом "Харків без Лободи", згодом виступала з росіянами на одній сцені в Дубаї, заступається за російську мову та дає інтерв'ю росіянам.

Днями співачка шокувала фанатів новиною, що зламала праву руку на знімальному майданчику. Нещасний випадок стався коли режисери знімали епізод, у якому Світлана разом з іншими дівчатами бігли на стадіоні в платтях і на підборах. Вони штовхали одна одну і, не втримавшись на ногах, артистка впала, внаслідок чого травмувала праву руку.

Попри травму вона продовжила великий європейський "XXLo" тур, адже почувається добре і не хоче переносити концерти.