Именно оно обеспечивает участие представителей Украины на международном песенном конкурсе. На удивление телерадиокомпания опровергла слова alyona alyona.
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Что Общественное сказало о штрафе за якобы нарушение правил Евровидения-2024
Выяснилось, что пока телерадиокомпания не получила никаких жалоб и штрафов.
При этом, сообщаем, что Европейский вещательный союз действительно имеет право применять санкции в случае нарушения правил конкурса. Об этом артистов предупредили еще на этапе подписания контракта. Песенный конкурс Евровидение открыто позиционирует себя как аполитичный и просит всех участников придерживаться этого правила,
– отметили в заявлении.
Почему в сети подумали, что Общественное оштрафовали
- Дело в том, что представительница Украины alyona alyona опубликовала пост, где рассказала, как им удалось появиться в футболках с надписью Free Azovstal Defenders в гранд-финале Евровидения-2024.
- Оказалось, что украинская делегация надела дополнительные футболки и свитшоты перед входом в зал. Во время повтора выступлений всех участников, когда операторы показывали команды, украинцы быстро раскрылась и показали свой призыв на весь мир.
"Мы очень рисковали, однако все получилось. Отбились просто финансовым штрафом", – отметила рэперка.
- Впрочем, теперь упоминаний о штрафе в посте Алены нет.
- Сейчас исполнительница никак не прокомментировала этот инцидент.