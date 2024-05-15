Именно оно обеспечивает участие представителей Украины на международном песенном конкурсе. На удивление телерадиокомпания опровергла слова alyona alyona.

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Что Общественное сказало о штрафе за якобы нарушение правил Евровидения-2024

Выяснилось, что пока телерадиокомпания не получила никаких жалоб и штрафов.

При этом, сообщаем, что Европейский вещательный союз действительно имеет право применять санкции в случае нарушения правил конкурса. Об этом артистов предупредили еще на этапе подписания контракта. Песенный конкурс Евровидение открыто позиционирует себя как аполитичный и просит всех участников придерживаться этого правила,

– отметили в заявлении.

Почему в сети подумали, что Общественное оштрафовали

Дело в том, что представительница Украины alyona alyona опубликовала пост, где рассказала, как им удалось появиться в футболках с надписью Free Azovstal Defenders в гранд-финале Евровидения-2024.

Оказалось, что украинская делегация надела дополнительные футболки и свитшоты перед входом в зал. Во время повтора выступлений всех участников, когда операторы показывали команды, украинцы быстро раскрылась и показали свой призыв на весь мир.

"Мы очень рисковали, однако все получилось. Отбились просто финансовым штрафом", – отметила рэперка.