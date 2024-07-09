Анатолій Анатоліч розкритикував супермаму Таю за її бажання примиритися з Росією та піти на перемовини. Вона відповіла йому як в інстаграм-сторіз, так і в особистих повідомленнях.

До слова Верба, Золотарьова та інші: хто з українських блогерів підіграв російській пропаганді

Тая заявила, що шоумен розпочав булінг дівчини з дитиною. Також вона запропонувала йому піти на фронт і замінити бійців.

У вас з головою все в порядку? На пост про бажання миру ви робите булінг дівчину з дитиною. Анатоліч, може пора в окоп, хлопців змінити, а не п**діти на людей?

– звернулась супермама до ведучого.



Тая відповіла Анатолічу / Фото з інстаграм-сторіз

В інстаграм-сторіз вона додала, що Анатолій Анатоліч ніколи не відрізнявся "особливо мужністю". Адже вона всього лиш транслює "бажання мирного життя". Тая обурилась через кількість хейту, який на неї полився.



Тая відповіла Анатолічу / Фото з інстаграм-сторіз

"Це якийсь сюр. Тепер під постом зі збором для дітей мене проклинають і поливають брудом, бо я написала, що хочу мирного життя для своєї дитини. Ви зовсім *банулись? Нашим тільки дай можливість когось заср*ти і масово булити, про який мир взагалі можна говорити", – написала супермама.

Анатолій Анатоліч теж не змовчав у відповідь і запропонував деяким людям заборонити доступ до інтернету. Він також висловився про фразу "до останнього українця", яку вигадала російська пропаганда.



Реакція Анатоліча / Фото з інстаграм-сторіз

Серед інших блогерів, які підіграли російській пропаганді, є такі: Міла Бараєва, харківська блогерка Юлія Золотарьова, Катерина Мартинко, інфлюєнсерка Катя Венгерська та інші.