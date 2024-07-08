Будете приємно вражені: як трек Cheri, Cheri Lady став символом стилю Old money у тіктоці

8 липня 2024, 23:30
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Зазвичай ми звикли до того, що трендові відео смішні, потребують багато креативу та начебто не кожен зможе це все повторити. Однак останнім часом робиться ставка на те, що в моду входять музика та образи 80-х і 90-х років, які можуть залучити якомога більше аудиторії.

Трек Cheri, Cheri Lady німецького гурту Modern Talking не тільки отримав друге дихання у тіктоці, а й став символом дорогого стилю, який зачаровує вишуканістю та привабливістю. Що це за тренд, який збирає сотні тисяч уподобань, читайте в матеріалі Show 24.

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Спершу розпочнемо зі стилю Old money, щоб краще вловити суть тренду. Отже, цей стиль давним-давно зародився у колі багатих родин. Образи складались із речей відомих та дорогих брендів, і в жодному разі не використовувались речі з яскравими кольорами.

Цей стиль також називають, як "тиха розкіш". Адже купуючи брендові речі в приглушених тонах, які складають базу гардероба, можна з легкістю злитись з іншими людьми, щоб не демонструвати величезні статки.

У тіктоці, здебільшого дівчата, використовують одяг у буденних кольорах, але водночас виглядають доволі дорого та стильно. Тому якщо бажаєте стати частинкою тренду, то формуйте образ у стилі Old money. Зазначимо, що для відео не обов'язково купляти брендовий одяг. Якщо гарно застилізувати уже наявний гардероб, то можна повноцінно влитись у категорію цього стилю. 

Далі потрібно зробити легкий нюдовий макіяж та укладку волосся, щоб довершити образ. Тоді варто продумати над концепцією відео, адже у цьому тренді немає загального правила щодо того, який вигляд повинен мати відеоролик. Можете красиво пройтись чи додати танцювальні рухи, або ж спробуйте придумати дещо своє, що дозволить виділитись серед інших. 

І найголовніше, не забудьте підставити на фон пісню Cheri, Cheri Lady, однак зазначимо, що в тіктоці використовують дві версії: оригінал і special dance version.

@carina.tss She was the cherry on #top #cherry #cherrylady ♬ Cheri, Cheri Lady (Special Dance Version) - Modern Talking
@hair_goddess_nyc Cheri Cheri Lady @fivessi_newyork hair #catwalkmodel #fashioninspo #walkingdownthestreet #prettywoman #sohonyc #photoshooting #stylesnap #captured #shesalady #classystyle #hair #malena #outfit #oldmoney #newyork #dior #foryou #fypシ #viralvideo ♬ Cheri, Cheri Lady (Special Dance Version) - Modern Talking
@vanilla.sp #foryou #pinterest #cherrycherrylady #cherrycherry #girls #aesthetic #red #cherryred #outfit ♬ original sound - DOFLAMINGO
@franziskanazarenus cheri cheri lady #parisiennestyle #astonmartin #aesthetics #fypage ♬ original sound - DOFLAMINGO

Що відомо про трек

Сингл вийшов у 1985 році, який став №1 у чартах Німеччини. Авторство усіх пісень Modern Talking належить Дітеру Болену. Попри те, що гурт два рази розпадався, їхні треки мають особливу впізнаваність і не схожі на інші. 

Modern Talking – Cheri Cheri Lad: дивіться відео онлайн

До слова, на платформі юутб відео назбирало понад 632 мільйони переглядів. Тому зовсім не дивно, що у тіктоці ця пісня стала не тільки символом тренду, а й відродила моду на стильне минуле.

Автор: Марта Гнат