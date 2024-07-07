Мабуть, кожен із нас зіштовхувався із викликом, коли опинялись у новому місці й потрібно було прийти до точки призначення. Але часто ставалось так, що навіть у найлегших вказівках доводилось плутатись і пошуки потрібної геолокації розтягувались на години. Детальніше про незвичний тренд читайте в матеріалі Show 24.

Не пропустіть Літня відпустка знову у тренді: як за допомогою тіктока зняти неймовірне відео з відпочинку

Виявляється, що вже згадана ситуація має окреме визначення – directionally challenged – це момент, коли надзвичайно складно відрізнити де праворуч, а де ліворуч, і при тому дотримуватись послідовності вказівок від карти.

Користувачі в тіктоці почали розповідати, що дуже часто з таким зіштовхуються навіть у буденному житті, тому вирішили поширити тренд, знімаючи кумедні відео. Концепція таких роликів досить проста: одна, дві чи декілька людей у кадрі дивляться на мапу й починають йти у різні сторони. Примітно, що композицію можна використовувати будь-яку, яка найбільше підходить вам до створеного відео.

Або ж люди знімають ролики під запис, у яких скаржаться на проблеми з орієнтуванням у картах.

Небайдужі коментатори діляться, що кожна згадана історія це про них, а дехто навіть дає поради, як полегшити собі життя із картами, щоб "не блукати у трьох соснах".