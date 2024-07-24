Увірвався в тусовку з ноги, – комік Яремій відповів, чи став стендап частиною шоубізнесу

Українські стендап-коміки стають частиною шоубізнесу, адже вони щоразу більше впізнавані й публічні. Тарас Яремій поділився своєю думкою з цього приводу.

Український стендап-комік Тарас Яремій пригадав, як спілкувався з лідером гурту БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ. Сергій Танчинець на подкасті зауважив, що тепер зі стендаперами "рахуються", адже бачать, які зали збирають гумористи.

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Стендап увірвався просто з ноги в шоубізнесову тусовку. І класно, що стендап є в українській шоубізнесовій індустрії. Тому що польський – він давно вже є. Є взагалі в західній культурі,

– додав Тарас Яремій.

Гуморист додав, що все більше з'являється розуміння того, що стендаперам варто давати поле для розвитку у медійній сфері. Бо стендап-коміки теж мають чимало досвіду виступів перед публікою.

"Якщо артист якийсь є, якщо він вокаліст, він може виступати два рази в місяць. На сцені стояти. Я знаю коміків, які по 14 разів на тиждень виступають. У січні я дав понад 40 концертів. Це деколи по два-три концерти в день", – зауважив Яремій.

Зауважимо, деякі стендап-коміки об'єднуються з зірками для зборів для ЗСУ. Так Володимир Дантес, Антон Тимошенко, Василь Байдак, Олег Свищ і Слава Кедр у складі гурту Badstreet boys випускають кліпи – креативні збори для захисників.