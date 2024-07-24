Один з коміків, який був там присутній, Тарас Яремій вкотре висловився про скандал з виконавцем. Журналісти Show 24 розпитали гумориста, чи вдалося йому порозумітися з MELOVIN.
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За словами коміка, після випуску шоу він більше не спілкувався з артистом. Однак Тарас у жодному разі не засуджує співака за його демонстративний вихід з шоу. Яремій впевнений, що виконавець зробив все так, як йому було корисніше.
MELOVIN майстерно все зробив. Він молодець у своєму плані, я його не засуджую. Він зробив так, як треба, як корисніше йому. Набагато гірше було б, якби це шоу просто вийшло та набрало переглядів багато,
– зазначив Тарас.
Комік додав, що MELOVIN перебуває в шоубізнесі значно довше за нього та інших гумористів. Яремій запевнив, що через такі витівки артист підтримує свою популярність.
Він має нейронні зв'язки трошки інакші. Він розумів, що це хайп і йому треба це. І це йому дало дуже багато. А ми не знали, як це викрутити у свій бік, тому про нас теж говорили, але у більш негативному контексті,
– підкреслив чоловік.
Що відомо про скандал коміків з MELOVIN
- У червні 2023 року в Києві знімали імпровізаційно-просвітницьке шоу "Біографія". Одним з його гостей став MELOVIN, який перервав фільмування після почутого булінгу у свій бік від коміків.
- Згодом артист пояснив, що в нього немає табуйованих тем для жартів, але гумор переріс у знущання з представників ЛГБТ-спільноти, що він не збирається терпіти.
- Пізніше коміки перепросили перед всіма, кого це обурило, однак сам MELOVIN повірив у щирість гумористів.