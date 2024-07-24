Один з коміків, який був там присутній, Тарас Яремій вкотре висловився про скандал з виконавцем. Журналісти Show 24 розпитали гумориста, чи вдалося йому порозумітися з MELOVIN.

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За словами коміка, після випуску шоу він більше не спілкувався з артистом. Однак Тарас у жодному разі не засуджує співака за його демонстративний вихід з шоу. Яремій впевнений, що виконавець зробив все так, як йому було корисніше.

MELOVIN майстерно все зробив. Він молодець у своєму плані, я його не засуджую. Він зробив так, як треба, як корисніше йому. Набагато гірше було б, якби це шоу просто вийшло та набрало переглядів багато,

– зазначив Тарас.

Комік додав, що MELOVIN перебуває в шоубізнесі значно довше за нього та інших гумористів. Яремій запевнив, що через такі витівки артист підтримує свою популярність.

Він має нейронні зв'язки трошки інакші. Він розумів, що це хайп і йому треба це. І це йому дало дуже багато. А ми не знали, як це викрутити у свій бік, тому про нас теж говорили, але у більш негативному контексті,

– підкреслив чоловік.

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