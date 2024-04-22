Цікаво, що чоловік має дружні стосунки з татом. Крім того, він чудово ладнає з молодою дружиною Віктора Павліка.

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Як Віктор Павлік привітав сина з днем народження

Артист поширив спільне фото з Олександром, де вони обидва посміхаються та обіймаються та написав миле привітання.

Сину, щиро вітаю! Тобі 40. Ого-го. Це вже серйозна дата. Я щиро бажаю тобі насамперед міцного здоров'я, господнього благословіння і щоб у тебе було все добре в житті. Люблю,

– сказав зірковий тато.

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