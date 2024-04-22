Цікаво, що чоловік має дружні стосунки з татом. Крім того, він чудово ладнає з молодою дружиною Віктора Павліка.
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Як Віктор Павлік привітав сина з днем народження
Артист поширив спільне фото з Олександром, де вони обидва посміхаються та обіймаються та написав миле привітання.
Сину, щиро вітаю! Тобі 40. Ого-го. Це вже серйозна дата. Я щиро бажаю тобі насамперед міцного здоров'я, господнього благословіння і щоб у тебе було все добре в житті. Люблю,
– сказав зірковий тато.
Що відомо про дітей Віктора Павліка
- Народний артист є батьком чотирьох дітей. Олександр – його первісток, а від другого шлюбу у виконавця є донька Христина.
- Співак також мав сина Павла від своєї третьої дружини Лариси Созаєвої. Втім, хлопець помер у серпні 2020 року після боротьби з раком. Йому був 21 рік.
- У 2021 році у Віктора з'явився ще один син, якого він з дружиною Катериною назвав Михайлом. Відомо, що у малюка діагностовано затримку мовлення, специфічне порушення мовленнєвої артикуляції, а також клишоногість. Однак він зараз проходить лікування й навіть має успіхи.
- Цікаво, що Катерина Репяхова хоче ще доньку, хоча Віктор проти цього через свій вік.