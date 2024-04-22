Интересно, что мужчина имеет дружеские отношения с папой. Кроме того, он прекрасно ладит с молодой женой Виктора Павлика.

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Как Виктор Павлик поздравил сына с днем рождения

Артист распространил совместное фото с Александром, где они оба улыбаются и обнимаются и написал милое поздравление.

Сын, искренне поздравляю! Тебе 40. Ого-го. Это уже серьезная дата. Я искренне желаю тебе прежде всего крепкого здоровья, господнего благословения и чтобы у тебя было все хорошо в жизни. Люблю тебя,

– сказал звездный папа.

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