Интересно, что мужчина имеет дружеские отношения с папой. Кроме того, он прекрасно ладит с молодой женой Виктора Павлика.
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Как Виктор Павлик поздравил сына с днем рождения
Артист распространил совместное фото с Александром, где они оба улыбаются и обнимаются и написал милое поздравление.
Сын, искренне поздравляю! Тебе 40. Ого-го. Это уже серьезная дата. Я искренне желаю тебе прежде всего крепкого здоровья, господнего благословения и чтобы у тебя было все хорошо в жизни. Люблю тебя,
– сказал звездный папа.
Что известно о детях Виктора Павлика
- Народный артист является отцом четырех детей. Александр – его первенец, а от второго брака у исполнителя есть дочь Кристина.
- Певец также имел сына Павла от своей третьей жены Ларисы Созаевой. Однако парень умер в августе 2020 года после борьбы с раком. Ему был 21 год.
- В 2021 году у Виктора появился еще один сын, которого он с женой Екатериной назвал Михаилом. Известно, что у малыша диагностирована задержка речи, специфическое нарушение речевой артикуляции, а также косолапость. Однако он сейчас проходит лечение и даже имеет успехи.
- Интересно, что Екатерина Репяхова хочет еще дочь, хотя Виктор против этого из-за своего возраста.