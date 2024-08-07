Віктор Павлік в інстаграм-сторіз опублікував архівне фото сина. На знімку Павло позував у військовій формі. Річ у тім, що хлопець був курсантом Академії СБУ.

До слова "Пам'ять не згасне ніколи": брат соліста гурту Schmalgauzen загинув на фронті

Синочок… 4 роки,

– зі щемом написав Віктор Павлік.



Віктор Павлік показав фото сина / Фото з інстаграм-сторіз

Також Віктор Павлік оприлюднив фото сина, де на тлі звучить його пісня "Мій янгол". Цю композицію співак випустив у пам'ять про Павла.

Чому не стало сина Віктора Павліка

Павло Павлік боровся з важкою хворобою – саркомою. Йому діагностували рак хребців у жовтні 2018 року. Хлопець пройшов 18 курсів хіміотерапії та курс променевої терапії за 2 роки постійного лікування. Його стан погіршився навесні 2020.

Вже у червні син Віктора Павліка повідомив, що призупиняє лікування. Він хотів, щоб організм відновився після медикаментів та самостійно боровся з хворобою. Однак наприкінці липня син співака потрапив у хоспіс, а 7 серпня його мама повідомила про смерть.