Ольга до того ж зауважила, що востаннє бачилася з донькою ще два роки тому. Вона зізнається, що дуже сумує за нею, проте не знає, коли вони все ж зможуть побачитися знову.
Не пропустіть Зірка серіалу "Спіймати Кайдаша" оголосив про розлучення з дружиною
Ольга Сумська відповіла, чи має її донька російський паспорт
Знаменитість спростувала попередні заяви про те, що заплатила 5 мільйонів рублів за те, щоб Антоніна отримала російське громадянство. Вона стверджує, що її висловлювання були вирвані з контексту. Водночас акторка зазначила, що в її дочки є український паспорт, тому що вона українка. Попри це Сумська не знає, чи має дівчина також російський паспорт, оскільки вони з нею не обговорюють такі питання.
Це – страшний біль. Просто хочеться її обійняти. Своїх онуків. Вони ростуть. Вони мали б бачити свою бабусю, я б хотіла дати їм всю себе,
– підкреслила актриса.
"Тур зірками": дивіться відео онлайн
Що відомо про старшу доньку Ольги Сумської
- Антоніна Паперна переїхала до Росії ще до початку повномасштабного вторгнення, втім після 24 лютого 2022 року так і не повернулася додому.
- Ольга Сумська заявила, що дівчина нібито просто не може виїхати, але причини не розкриває. Також акторка говорила, що дочка стурбована повномасштабною війною в Україні.
- Водночас нещодавно стало відомо, що Паперна знімалася в російському серіалі.
- Крім того, Антоніна вийшла заміж за російського актора Володимира Яглича і є матір'ю двох дітей.