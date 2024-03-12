Ольга до того ж зауважила, що востаннє бачилася з донькою ще два роки тому. Вона зізнається, що дуже сумує за нею, проте не знає, коли вони все ж зможуть побачитися знову.

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Ольга Сумська відповіла, чи має її донька російський паспорт

Знаменитість спростувала попередні заяви про те, що заплатила 5 мільйонів рублів за те, щоб Антоніна отримала російське громадянство. Вона стверджує, що її висловлювання були вирвані з контексту. Водночас акторка зазначила, що в її дочки є український паспорт, тому що вона українка. Попри це Сумська не знає, чи має дівчина також російський паспорт, оскільки вони з нею не обговорюють такі питання.

Це – страшний біль. Просто хочеться її обійняти. Своїх онуків. Вони ростуть. Вони мали б бачити свою бабусю, я б хотіла дати їм всю себе,

– підкреслила актриса.

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