Ольга к тому же отметила, что последний раз виделась с дочкой еще два года назад. Она признается, что очень скучает по ней, однако не знает, когда они все же смогут увидеться снова.
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Ольга Сумская ответила, имеет ли ее дочь российский паспорт
Знаменитость опровергла предыдущие заявления о том, что заплатила 5 миллионов рублей за то, чтобы Антонина получила российское гражданство. Она утверждает, что ее высказывания были вырваны из контекста. В то же время актриса отметила, что у ее дочери есть украинский паспорт, потому что она украинка. Несмотря на это Сумская не знает, имеет ли девушка также российский паспорт, поскольку они с ней не обсуждают такие вопросы.
Это – страшная боль. Просто хочется ее обнять. Своих внуков. Они растут. Они должны были бы видеть свою бабушку, я бы хотела дать им всю себя,
– подчеркнула актриса.
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Что известно о старшей дочери Ольги Сумской
- Антонина Паперная переехала в Россию еще до начала полномасштабного вторжения, впрочем после 24 февраля 2022 года так и не вернулась домой.
- Ольга Сумская заявила, что девушка якобы просто не может уехать, но причины не раскрывает. Также актриса говорила, что дочь обеспокоена полномасштабной войной в Украине.
- В то же время недавно стало известно, что Паперная снималась в российском сериале.
- Кроме того, Антонина вышла замуж за российского актера Владимира Яглыча и является матерью двоих детей.