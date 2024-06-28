Музичний стрімінговий сервіс Spotify видалив сторінки кількох російських виконавців, проти яких США та Євросоюз. Серед них – Григорій Лепс, Шаман, Олег Газманов, Поліна Гагаріна, Чичеріна та гурт "Любе".

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Сервіс припинив свою діяльність у Росії у 2022

Найбільший у світі сервіс потокових трансляцій Spotify був заснований у 2006 році у Стокгольмі. Станом на квітень 2024 року ним користувалися 615 мільйонів людей на місяць, більш як третина з них платні передплатники.

У липні 2020 року сервіс офіційно запустили у Росії, проте у квітні 2022 року він зупинив роботу в країні через розв'язання повномасштабної війни проти України.

Пізніше компанія офіційно закрила свій офіс у Росії. Там навіть ліквідували юридичну особу.