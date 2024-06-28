Музыкальный стриминговый сервис Spotify удалил страницы нескольких российских исполнителей, против которых США и Евросоюз. Среди них – Григорий Лепс, Шаман, Олег Газманов, Полина Гагарина, Чичерина и группа "Любэ".

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Сервис прекратил свою деятельность в России в 2022 году

Крупнейший в мире сервис потоковых трансляций Spotify был основан в 2006 году в Стокгольме. По состоянию на апрель 2024 года им пользовались 615 миллионов человек в месяц, более трети из них платные подписчики.

В июле 2020 года сервис официально запустили в России, однако в апреле 2022 года он остановил работу в стране из-за развязывания полномасштабной войны против Украины.

Позже компания официально закрыла свой офис в России. Там даже ликвидировали юридическое лицо.