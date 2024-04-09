Відомий український співак неоднозначно висловився про Винника, який відсиджується в Німеччині

9 квітня 2024, 07:59
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Джерело:

ДІМ

Виконавець Андрій Остапенко, більше відомий як EL Кравчук, висловив свою думку про Олега Винника, який живе за кордоном. З'ясувалося, що обоє артистів тривалий час мешкали в Берліні й там познайомилися.

Відтак, співак зауважив, що Винник – хороший вокаліст. Водночас, за його словами, у нього є такі вчинки, які Остапенко би не зміг зробити.

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Що EL Кравчук думає про Олега Винника 

Виконавець вважає його класним вокалістом. 

Але я ще в Берліні зрозумів, що він тільки вокаліст. А йому було все одне: кішечку співати, собачку, людину. Йому дають – він співає,
– зазначив чоловік. 

Сам артист зізнався, що так би не зміг, бо хоче знайти своє амплуа й записувати свої пісні.

Інтерв'ю з EL Кравчук: дивіться відео онлайн

Де зараз Олег Винник 

  • Співак виїхав з України після початку повномасштабної війни 26 лютого. Він стверджує, що перетнув кордон відповідно до законних протоколів, посилаючись на своє 23-річне проживання в Німеччині. Попри  від'їзд, Винник не вважає себе зрадником, втікачем чи ухилянтом.
  • Артист розповідав, що залишається в Німеччині, бо проходить там лікування рідкісного захворювання, яке вирішив не розсекречувати. Водночас він запевнив, що це не рак.
  • Зараз співак майже не виходить на зв'язок. Лише нещодавно його представниця Валерія поширила свіже фото з Винником.

Автор: Софія Хомишин