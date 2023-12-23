Крім того, вона розчулила шанувальників привітанням для коханого. Знаменитість підкреслила, що вийшла заміж за чоловіка своєї мрії та зізналася, що готова ще раз пережити з ним весілля.
Не пропустіть Оголосили переможницю "Міс Земля 2023": хто отримав омріяний титул
Міка Ньютон показала архівні фото з весілля
Співачка відсвяткувала 5 річницю весілля. З нагоди свята вона поділилася рідкісними світлинами, де постала в чарівній білосніжній сукні з фатою зі стразами. Водночас її чоловік позував у витонченому чорному костюмі, який доповнив метеликом в тон.
Крім того, артистка написала зворушливий допис, де зазначила, що день весілля для неї був особливим і залишив купу прекрасних спогадів.
П'ять років тому я вийшла заміж за чоловіка своєї мрії! Це був ідеальний день. Я могла б багато написати, але головне одне: я дуже щаслива. P.S. Сумую за своїм весіллям, хочу зробити ще одне,
– написала знаменитість.
Стосунки Міки Ньютон
- Співачка з 2011 року проживає в США. Зі своїм майбутнім чоловіком вона перетнулася в місцевому супермаркеті.
- Виконавиця розповіла, що Кріс цілий рік наполегливо кликав її піти з ним на побачення.
- І вже у 2018 році пара відсвяткувала своє весілля у вишуканому готелі The Mission Inn Hotel & Spa у Ріверсайді, Каліфорнія.