Крім того, вона розчулила шанувальників привітанням для коханого. Знаменитість підкреслила, що вийшла заміж за чоловіка своєї мрії та зізналася, що готова ще раз пережити з ним весілля.

Не пропустіть Оголосили переможницю "Міс Земля 2023": хто отримав омріяний титул

Міка Ньютон показала архівні фото з весілля

Співачка відсвяткувала 5 річницю весілля. З нагоди свята вона поділилася рідкісними світлинами, де постала в чарівній білосніжній сукні з фатою зі стразами. Водночас її чоловік позував у витонченому чорному костюмі, який доповнив метеликом в тон.

Крім того, артистка написала зворушливий допис, де зазначила, що день весілля для неї був особливим і залишив купу прекрасних спогадів.

П'ять років тому я вийшла заміж за чоловіка своєї мрії! Це був ідеальний день. Я могла б багато написати, але головне одне: я дуже щаслива. P.S. Сумую за своїм весіллям, хочу зробити ще одне,

– написала знаменитість.

Стосунки Міки Ньютон