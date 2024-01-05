Після великого наступу Росії співачка майже повністю перейшла на українську у своєму інстаграмі. Але зараз має намір повернутися до російської, бо "так відчуває".

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Луна заявила, що буде творити російською

За словами артистки, вона прагне писати російською мовою, щоб бути чесною із собою та мистецтвом. І вона не хоче собі щось забороняти.

Я так бачу, я так відчуваю. Намагаюся як можу відчути мову та знайти у ній своє місце. Але ніколи не захочу та не зможу заборонити собі творити так, як я бачу, і в усіх напрямках,

– сказала вона.



Луна висловилась про творчість російською / Скриншот з інстаграму співачки

Луна зазначила, що створює композиції для "звільнення своєї душі". Натомість артистка підкреслила, що не має на меті комусь догаджати.

Цінуйте свою Луну, мої малюки, і буде вам порція нових пісень регулярно. Теж для душі (до речі),

– висловилась співачка.



Луна пояснила рішення писати російською / Скриншот з інстаграму співачки

З'ясувалося, що саме вагітність змотивувала Луну повернутися до мови країни-агресорки. Згодом вона сказала своїм підписникам, що наразі бере паузу від інстаграму.

Попри те, що росіяни кожного бомблять наші міста, українці продовжують слухати російські пісні. Зокрема, на першому місці у рейтингу найпопулярніших пісень, які слухають українці на ютубі, з'явився російський виконавець Моргенштерн. Артист жодним чином не засудив велику війну Росії проти України. Цікаво, що українці слухали пісню, яку співак створив для російської букмекерської компанії.

Що відомо про Луну

Співачка є колишньою дружиною зрадника Юрія Бардаша, який після повномасштабного вторгнення Росії в Україну виїхав до країни-агресорки. Бардаш періодично з'являється на пропагандистських каналах і поширює російські наративи про Україну.

Зрадник розповідав, що протягом шести років жив у шлюбі зі співачкою Луною без любові. Також продюсер намагався маніпулювати їхнім 11-річним сином Георгієм, щоб змусити першу дружину покинути країну. Також Бардаш назвав колишню дружину "українською нацисткою".

Луна відреагувала на пропагандистські закиди екс-чоловіка. Вона зазначила, що краще її будуть називати ""українською нацисткою", аніж звинувачувати у проросійські позиції. Також за словами Луни, їй спокійніше, що Бардаш виїхав у Москву та не турбує сина.