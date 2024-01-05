За словами акторки, вона зустріла росіянку під час відпочинку в Таїланді абсолютно випадково. Це трапилося, коли вона купувала продукти разом із сином.

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Ксенія Мішина про інцидент за участі росіянки у Таїланді

У своєму інстаграмі знаменитість поділилась неприємною ситуацією, яку вона спостерігала в одному з магазинів Таїланду. Ксенія побачила там росіянку з дитиною. Жінка почала кричати на доньку на весь магазин.

Нещодавно з Платоном спостерігали таку історію. Мама з донькою (два роки десь) в магазині. Донька щось запитала у мами. Та їй у відповідь на весь магазин: "Закрой рот, д*билка!"

– розповіла вона.

Мішина зізналась, що обурилася такою поведінкою жінки з країни-агресорки. За словами акторки, вона аж заклякла від такої "комунікації" мами та доньки. Також Ксенія емоційно висловилась про росіян.

Я аж заклякла. Але потім згадала – це ж покидьки! Виховують таких же,

– додала зірка.



Мішина висловилась про росіян / Скриншот з інстаграму акторки

Ще один скандал за участі росіянки

Російська блогерка та співачка Аліна Маслова поїхала на Новий рік до Карпат. Служба безпеки України вирішила поговорити з Масловою у Буковелі, де зупинилася. Зокрема її розпитали про те, як вона ставиться до російської військової агресії проти України.

Дівчина розповіла, що намагалася допомогти біженцям у перші дні повномасштабного вторгнення та підтримувала Україну, але потім її почали критикувати з усіх боків. Тому вона вирішила мовчати про війну і більше не говорити на цю тему. Закінчилося тим, що СБУ видворила росіянку з України.