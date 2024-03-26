На очах у глядачів: під час концерту Анастасії Приходько сталася трагедія

Анастасія Приходько 25 березня виступала у Трускавці. Втім, на її концерті відбулася велика трагедія, про що зазначила сама виконавиця.

Вона наразі вирішила утриматися від будь-яких коментарів. Водночас українські ЗМІ поширюють інформацію про смерть менеджера знаменитості.

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Що сталося на концерті Анастасії Приходько

Виконавиця вирішила не розголошувати подробиць, а лише заявила, що відбулася "велика трагедія" під час її виступу в Палаці культури ім. Т. Шевченка.

Сьогодні (25 березня – 24 Канал) сталася велика трагедія в мене на концерті в Трускавці… На цей момент без коментарів,

– зазначила співачка.



На концерті Приходько сталася трагедія / Скриншот з інстаграм-сторіс

Водночас видання RegioNews, з посиланням на власні джерела, повідомило, що помер менеджер артистки. Це сталося просто на очах у глядачів.

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