Зараз фіналіст Національного відбору на Євробачення-2024 YAKTAK перебуває у турі українськими містами. Кілька днів тому він виступив у Фастові, де з артистом трапився курйоз.

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YAKTAK несподівано впав зі сцени

Курйозний момент з падінням співака потрапив у мережу. Його опублікувала одна з глядачок концерту.

На відео помітно, що YAKTAK крокує сценою, але в один момент немов перечіпляється та падає просто у натовп шанувальників. До артиста тягнулися чимало рук, тому його могли й навмисно стягнути униз.

Водночас YAKTAK не розгубився, а продовжив співати, поки шанувальники пищали від захвату. Артист повернувся на сцену та продовжив виступ майже одразу.

YAKTAK впав зі сцени: відео

Фани жартують про падіння артиста у мережі:

"Зірка впала, потрібно загадати бажання";

"Пам'ятаю цей момент. Фастів. Молодець, не розгубився";

"Не смійтесь, а загадуйте бажання".

YAKTAK як фаворит Нацвідбору

Юний виконавець YAKTAK потрапив до списку фіналістів Національного відбору на Євробачення-2024. Він відкривав грандіозний фінал з піснею Lalala.

Думки суддів щодо пісні співака розділилися, звучали заяви про необхідність доопрацювання над композицією. Водночас глядачі високо оцінили YAKTAK – він посів друге місце за глядацьким голосуванням.