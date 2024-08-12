Блогер-пліткар Богдан Беспалов повідомив, що Спартак Суббота під час повномасштабної війни виїхав за кордон. Скандальний блогер, який позиціює себе як психотерапевт і кандидат психологічних наук, разом із дружиною втік з України.

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За джерелами Богдана Беспалова, Спартак Суббота отримав шанс втекти з України, давши хабар прикордонникам. Він перебуває у Барселоні. Блогер припускає, що Суббота оформлюватиме в Іспанії документи як український біженець.

Людина, яка ненавидить Україну, буде отримувати пільги саме як українець,

– каже Богдан Беспалов.

Що відомо про Спартака Субботу: коротко