Блогер-пліткар Богдан Беспалов повідомив, що Спартак Суббота під час повномасштабної війни виїхав за кордон. Скандальний блогер, який позиціює себе як психотерапевт і кандидат психологічних наук, разом із дружиною втік з України.
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За джерелами Богдана Беспалова, Спартак Суббота отримав шанс втекти з України, давши хабар прикордонникам. Він перебуває у Барселоні. Блогер припускає, що Суббота оформлюватиме в Іспанії документи як український біженець.
Людина, яка ненавидить Україну, буде отримувати пільги саме як українець,
– каже Богдан Беспалов.
Що відомо про Спартака Субботу: коротко
- Блогер став відомий широкій публіці після шоу, яке виходило на ютубі зі співведучим Женею Яновичем – "Подкаст-терапія". Вони спілкувалися на різні психологічні теми та давали поради щодо ментального здоров'я.
- Восени 2023 року в Іллі Полуденного та видання "Свідомі" вийшло гучне розслідування, що розгромило кар'єру Спартака Субботи. У ньому блогера викрили на підробці багатьох документів. Ймовірно, у Субботи немає ні медичної освіти, ні наукового ступеня.
- Проєкт "Подкаст-терапія" припинив своє існування, однак Спартак Суббота продовжив випускати схожий контент. Та вже у 2024 році він почав транслювати проросійську позицію та наративи російської пропаганди. Він заговорив російською мовою в новому шоу, почав принижувати українську культуру тощо.