Блогер-плиткарь Богдан Беспалов сообщил, что Спартак Суббота во время полномасштабной войны уехал за границу. Скандальный блогер, который позиционирует себя как психотерапевт и кандидат психологических наук, вместе с женой сбежал из Украины.

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По источникам Богдана Беспалова, Спартак Суббота получил шанс сбежать из Украины, дав взятку пограничникам. Он находится в Барселоне. Блогер предполагает, что Суббота будет оформлять в Испании документы как украинский беженец.

Человек, который ненавидит Украину, будет получать льготы именно как украинец,

– говорит Богдан Беспалов.

Что известно о Спартаке Субботе: коротко