Блогер-плиткарь Богдан Беспалов сообщил, что Спартак Суббота во время полномасштабной войны уехал за границу. Скандальный блогер, который позиционирует себя как психотерапевт и кандидат психологических наук, вместе с женой сбежал из Украины.
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По источникам Богдана Беспалова, Спартак Суббота получил шанс сбежать из Украины, дав взятку пограничникам. Он находится в Барселоне. Блогер предполагает, что Суббота будет оформлять в Испании документы как украинский беженец.
Человек, который ненавидит Украину, будет получать льготы именно как украинец,
– говорит Богдан Беспалов.
Что известно о Спартаке Субботе: коротко
- Блогер стал известен широкой публике после шоу, которое выходило на ютубе с соведущим Женей Яновичем – "Подкаст-терапия". Они общались на различные психологические темы и давали советы по ментальному здоровью.
- Осенью 2023 года у Ильи Полуденного и издания "Сознательные" вышло громкое расследование, разгромившее карьеру Спартака Субботы. В нем блогера уличили в подделке многих документов. Вероятно, у Субботы нет ни медицинского образования, ни научной степени.
- Проект "Подкаст-терапия" прекратил свое существование, однако Спартак Суббота продолжил выпускать похожий контент. Но уже в 2024 году он начал транслировать пророссийскую позицию и нарративы российской пропаганды. Он заговорил на русском языке в новом шоу, начал унижать украинскую культуру и тому подобное.