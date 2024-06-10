Скандальний Спартак Суббота відповів, чи піде оновлювати дані в ТЦК
Джерело:Слава Дьомін
Скандальний псевдопсихотерапевт і блогер Спартак Суббота висловився про мобілізацію. Він зізнався, що поки не оновлюватиме дані в ТЦК та пояснив чому.
До того ж Спартак, якого рік тому викрили у брехні, розповів, що немає страху служити в армії. Втім, блогер зазначив, що боятися смерті – нормально.
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Суббота навчався у військовому училищі, однак не вважає це належною підготовкою, яка буде наразі актуальною для нього. Після набрання чинності нового закону про мобілізацію, Спартак ще не оновлював свої дані в ТЦК і не буде цього робити найближчим часом. Ба більше, виявляється, він вже звертався до центру з такою метою перед початком повномасштабного вторгнення.
Все, що треба, зробив буквально за кілька днів до повномасштабного вторгнення. Було таке відчуття, що щось буде, і хай воно собі буде, хай буде військовий квиток, він зайвим не буде. Тому я оновив,
– запевнив чоловік.
Суббота заявив, що не піде служити через навчання на докторантурі. Однак, Спартак таки піде у ТЦК, коли здобуде освіту.
Була кандидатська, зараз докторантура. Вона закінчиться, а після неї, залежно від того, куди я буду рухатися, або в науково-дослідницькому напрямку, або у викладацькому. Тому треба буде йти оновлювати дані,
– поділився блогер.
Також Суббота додав, що не боїться служби в ЗСУ, але має страх смерті. За словами чоловіка, він цього не соромиться.
Спартак Суббота про мобілізацію: дивіться відео онлайн
Що відомо про Спартака Субботу
- Під час повномасштабного вторгнення запустився проєкт "Подкаст-терапія" з Женею Яновичем та Спартаком. Там вони обговорювали різноманітні психологічні теми, давали поради глядачам і навіть проводили офлайн-лекції.
- Однак, все змінилося після оприлюднення розслідування психотерапевта Іллі Полуденного та видання "Свідомі" про Спартака. Як виявилося, Суботта підробив свій диплом психолога, тому не є кваліфікованим спеціалістом. Також він втратив членство в УАКПТ через грубі порушення етики, зокрема, за вступ у сексуальні стосунки з клієнтами.
- Згодом стало відомо, що у 2014 році Спартак змінив ім'я. Раніше його звали Олександром.
- Після розслідування "Подкаст-терапія" закрилася. Водночас Суббота продовжує вести свій ютуб-канал, проте такої популярності, як раніше, вже немає.
- Однак, згодом він з'явився в новому шоу на ютуб-каналі "Самое Время", де розмовляє мовою країни-терористки. Тетяна Мажаровська та скандальний психотерапевт аналізують історичні події та постаті за допомогою природничо-наукового підходу. Водночас російськомовний контент не дуже сподобався українській аудиторії.