Скандальний Спартак Суббота відповів, чи піде оновлювати дані в ТЦК

Скандальний псевдопсихотерапевт і блогер Спартак Суббота висловився про мобілізацію. Він зізнався, що поки не оновлюватиме дані в ТЦК та пояснив чому.

До того ж Спартак, якого рік тому викрили у брехні, розповів, що немає страху служити в армії. Втім, блогер зазначив, що боятися смерті – нормально.

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Суббота навчався у військовому училищі, однак не вважає це належною підготовкою, яка буде наразі актуальною для нього. Після набрання чинності нового закону про мобілізацію, Спартак ще не оновлював свої дані в ТЦК і не буде цього робити найближчим часом. Ба більше, виявляється, він вже звертався до центру з такою метою перед початком повномасштабного вторгнення.

Все, що треба, зробив буквально за кілька днів до повномасштабного вторгнення. Було таке відчуття, що щось буде, і хай воно собі буде, хай буде військовий квиток, він зайвим не буде. Тому я оновив,

– запевнив чоловік.

Суббота заявив, що не піде служити через навчання на докторантурі. Однак, Спартак таки піде у ТЦК, коли здобуде освіту.

Була кандидатська, зараз докторантура. Вона закінчиться, а після неї, залежно від того, куди я буду рухатися, або в науково-дослідницькому напрямку, або у викладацькому. Тому треба буде йти оновлювати дані,

– поділився блогер.

Також Суббота додав, що не боїться служби в ЗСУ, але має страх смерті. За словами чоловіка, він цього не соромиться.

Спартак Суббота про мобілізацію: дивіться відео онлайн

Що відомо про Спартака Субботу