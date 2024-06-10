Донька Дмитра Ступки та Поліни Логунової житиме у Сполучених Штатах. Тому актор не хоче забирати дитину від мами. Схоже, Ступка не повернеться в Україну під час війни, а після її завершення планує жити на дві країни.

До слова З роботою складно, – Дмитро Ступка про виклики, з якими стикнувся під час життя у США

Дай бог, закінчиться війна, буду жити на дві країни. В Україні я багато років працював, робив кар'єру і так просто все це розірвати не хотів би. Я дуже сумую за Києвом, друзями, родичами, професією. Звичайно, ​​бачу, як усе гарно складається у театрі, які черги по квитки. Я сумую, але зараз на першому місці в мене моя дитина,

– сказав Дмитро Ступка.

Актор розповів, що приїхав до США за програмою, на яку подавався до повномасштабного вторгнення. Через розлучення з дружиною у нього є певні проблеми з документами. Він хотів повернутися до України, але не сталося.

"Купив квиток додому на 23 лютого 2022 року. Коли летів до Стамбула, де мав пересадку на Київ, прочитав у соцмережах, що почалася війна. Додому я вже не долетів – небо закрили. Кілька місяців жив у Європі, волонтерив. А згодом повернувся до Америки, щоб бути ближче до доньки", – зауважив Дмитро Ступка.

Чоловік додав, що дуже прив'язаний до доньки. Він щотижня забирає її на вихідні. Тим часом проблема з його документами розв'язується.

Дмитро Ступка про хейт в його бік

Через життя в іншій країні Дмитро Ступка часто зазнає критики. Він показує свій відпочинок та проводить час з новою коханою. Однак хейт актора не турбує.

"Слухайте, я настільки до цього вже звик. Мені байдуже, чесно кажу. У кожного своя доля і свій шлях широкий, як писав Тарас Шевченко. Ніхто не може розказати, як мені жити і що мені робити. Це моє життя. Сам прокладаю свою дорогу. А хто там що думає – це їхня особиста думка, я на це вплинути не можу. Тому просто не звертаю уваги, принаймні стараюся", – заявив він.