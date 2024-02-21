Одна з користувачок мережі побачила Соню у київському торговому центрі ЦУМ. Вона зафіксувала цей момент на камеру.

Зверніть увагу Сховати не вдалось: ДБР ініціює арешт нерухомості Соні Морозюк

Морозюк помітили у Києві

Мисткиню помітили у торговельному центрі столиці в оточенні подруги. Тоді вони обідали. Соня мала непримітний вигляд – була вся у чорному одязі з зав'язаним волоссям. Користувачка мережі підписала, що Морозюк "змінила імідж".

"Славнозвісна художниця "Мазня" змінила імдіж. Відома, на жаль, не картинами", – написала вона.



Морозюк побачили в ЦУМі / Фото з інстаграму Ольги Дворянської

Схоже, жінка вирішила видалити фото з художницею зі свого профілю. Тому що зараз світлину на її сторінці неможливо знайти.

Скандал з Морозюк: головне