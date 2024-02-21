Одна з користувачок мережі побачила Соню у київському торговому центрі ЦУМ. Вона зафіксувала цей момент на камеру.
Зверніть увагу Сховати не вдалось: ДБР ініціює арешт нерухомості Соні Морозюк
Морозюк помітили у Києві
Мисткиню помітили у торговельному центрі столиці в оточенні подруги. Тоді вони обідали. Соня мала непримітний вигляд – була вся у чорному одязі з зав'язаним волоссям. Користувачка мережі підписала, що Морозюк "змінила імідж".
"Славнозвісна художниця "Мазня" змінила імдіж. Відома, на жаль, не картинами", – написала вона.
Морозюк побачили в ЦУМі / Фото з інстаграму Ольги Дворянської
Схоже, жінка вирішила видалити фото з художницею зі свого профілю. Тому що зараз світлину на її сторінці неможливо знайти.
Скандал з Морозюк: головне
- Соня була нареченою Романа Гринкевича, що є сином львівського підприємця Ігоря Гринкевича. Родині бізнесмена оголосили підозру в створенні злочинної організації. Вони постачали одяг неналежної якості для ЗСУ. Через схеми держбюджет отримав збитків майже на мільярд гривень.
- За словами мисткині, колишній наречений подарував їй тільки дві прикраси, а інше майно нібито її власне. Під час розслідування активів Гринкевичів знайшли 17 квартир, дві з яких були зареєстровані саме на Морозюк. Художниця пояснювала, що цю нерухомість придбав їй батько.
- Щоб захистити своє майно від вилучення, дівчина передала під заставу дві свої квартири та галерею у столиці. Для цього вона оформила позику у своєї мами, й наклала обтяження на всі свої об'єкти нерухомості.
- Утім, Державне бюро розслідувань заявило, що може арештувати майно Морозюк, адже має на це відповідний ордер. Йдеться про дві квартири в столиці, одну в Харкові та земельну ділянку.