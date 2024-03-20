Соня Морозюк вперше чесно розповіла, коли і як розійшлася з Романом Гринкевичем 

Художниця Соня Морозюк була нареченою Романа Гринкевича, родину якого підозрюють у відмиванні коштів на українському війську. Тепер дівчина вирішила поділитися всіма подробицями своїх стосунків з сином львівського бізнесмена.

Зокрема, мисткиня розповіла, коли саме і як повідомила Роману, що розлучається з ним. До того ж вона зізналася, як познайомилася з екснареченим.

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Коли Морозюк розійшлася з Гринкевичем

Виявилося, що наречені розірвали свої стосунки ще до оголошення підозри Роману. Як розповіла художниця, це сталося "по СМСках".

Хотіла я, як дорослі люди, зустрітись, поговорити. Для мене було важливо розказати, чому я вирішила так зробити, його вислухати, але на мої прохання зустрітися він не знайшов змоги,

– пояснила Морозюк.

Після того, як дівчина заявила нареченому, що хоче закінчити стосунки, він написав щось на зразок: "Це твій вибір". Соня зауважила, що прийняла рішення розійтися, бо на тлі корупційного скандалу перестала довіряти Роману.

Уся ця історія, звичайно, вона відобразилась на наших стосунках, і через це я втратила довіру, тому що там я не відчувала підтримки. У нас було різне бачення розв'язання проблем,

– поділилася дівчина.

Морозюк додала, що їй було важливо "показувати свою правду, викладати документи". Водночас, як зазначила артистка, Рома бачив по-інакшому цю ситуацію.

Остання зустріч Соні з Гринкевичем відбулася 8 січня і мисткиня вважає, що більше їхні стосунки не можна буде відновити.

Інтерв'ю з Сонею Морозюк: дивіться відео онлайн

Що відомо про стосунки Морозюк і Гринкевича