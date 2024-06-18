Мисткиня ніяк не натякала на бажання розвиватися у музичному напрямку. Водночас у новій пісні Соня захотіла розповісти про свої переживання за останні пів року.
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Зірка хоче показати нову себе шанувальникам і дати їм можливість сприймати її по-іншому. Однак, Морозюк не є автором тексту композиції, що дало користувачам сумніви стосовно щирості художниці.
Сублімація останніх пів року мого життя – пісня, а не картина. Відчувати свободу в проявленнях, слідувати своєму творчому поклику, вірити у своє сьогодні, відстоювати свою непохитність. Внутрішня імперія людини може бути різною,
– поділилася Соня.
Ба більше, на початку відеороботи видніється фотографія художниці, яка прикрашає обкладинку журналу Time за 2034 рік. Знаменитість впевнена, що зможе такого досягти, бо стане "найвідомішою мисткинею світу".
Також у кліпі Соня змінює імідж, відрізавши довге волосся, ніби розпрощавшись зі "старою собою". До того ж текст пісні дає змогу згадати її участь у корупційному скандалі. Художниця зазначила, що не є винною у ньому, однак вона "знайшла себе і стала вільною".
Соня Морозюк – "Вільна": дивіться відео онлайн
Реакція мережі
Більшість користувачів висловили незадоволення спробі Морозюк нагадати про себе через пісню. Втім, деякі прихильники позитивно оцінили нову творчість Соні.
- "Рідко ставлю дизлайки, але зараз довелося";
- "Невже з продажем картин настільки все погано, що довелось ще більше ганьбитися";
- "Пісня в принципі не погана, але, на жаль, кенселинг так не працює";
- "Пісня сподобалася, попри хейт";
- "Попри хейт у світлі подій, пісня дуже достойна, може краще співати, ніж малювати";
- "Сама пісня непогана. Голос приємний. Відеокліп досить слабкий";
- "Корупціонерка що тільки не робить, щоб хайпувати";
- "Малюєте ви краще".
До того ж юзери жартують, що згодом Морозюк піде в політику. Однак, можливо, Соня таки продовжить займатися музикою.