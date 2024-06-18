Мисткиня ніяк не натякала на бажання розвиватися у музичному напрямку. Водночас у новій пісні Соня захотіла розповісти про свої переживання за останні пів року.

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Зірка хоче показати нову себе шанувальникам і дати їм можливість сприймати її по-іншому. Однак, Морозюк не є автором тексту композиції, що дало користувачам сумніви стосовно щирості художниці.

Сублімація останніх пів року мого життя – пісня, а не картина. Відчувати свободу в проявленнях, слідувати своєму творчому поклику, вірити у своє сьогодні, відстоювати свою непохитність. Внутрішня імперія людини може бути різною,

– поділилася Соня.

Ба більше, на початку відеороботи видніється фотографія художниці, яка прикрашає обкладинку журналу Time за 2034 рік. Знаменитість впевнена, що зможе такого досягти, бо стане "найвідомішою мисткинею світу".

Також у кліпі Соня змінює імідж, відрізавши довге волосся, ніби розпрощавшись зі "старою собою". До того ж текст пісні дає змогу згадати її участь у корупційному скандалі. Художниця зазначила, що не є винною у ньому, однак вона "знайшла себе і стала вільною".

Соня Морозюк – "Вільна": дивіться відео онлайн

Реакція мережі

Більшість користувачів висловили незадоволення спробі Морозюк нагадати про себе через пісню. Втім, деякі прихильники позитивно оцінили нову творчість Соні.

"Рідко ставлю дизлайки, але зараз довелося";

"Невже з продажем картин настільки все погано, що довелось ще більше ганьбитися";

"Пісня в принципі не погана, але, на жаль, кенселинг так не працює";

"Пісня сподобалася, попри хейт";

"Попри хейт у світлі подій, пісня дуже достойна, може краще співати, ніж малювати";

"Сама пісня непогана. Голос приємний. Відеокліп досить слабкий";

"Корупціонерка що тільки не робить, щоб хайпувати";

"Малюєте ви краще".

До того ж юзери жартують, що згодом Морозюк піде в політику. Однак, можливо, Соня таки продовжить займатися музикою.