У понеділок, 17 червня, YAKTAK випустив новий трек "Ми йдемо". Артист називає його гімном єдності та боротьби.
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У композиції "Ми йдемо" виконавець співає про рішучість і силу людей, які об'єднуються заради спільної мети. Мова йде про досягнення перемог і повернення того, що належить їм по праву.
Трек розповідає про віру у найкраще майбутнє для нашого народу. Вона передає глибокі почуття братерства та підтримки. Своєю піснею YAKTAK вирішив закликати українців до об'єднання і нагадати про те, що разом можна подолати будь-які труднощі.
Ми створили трек, який має всі шанси стати офіційним гімном України на Євро-2024, або ж просто фанатською піснею, яку співатимуть наші вболівальники. Ця робота не лише про футбол. Вона й про те, що потрібно вставати і йти вперед. Вона частково про війну, про життя і, найголовніше, про силу українців,
– прокоментував свій трек YAKTAK.
Що відомо про Євро-2024
- Чемпіонат Європи з футболу стартував 14 червня. У ньому братимуть участь 24 національні команди, які зіграють у 87 матчах у 10 містах Німеччини. Фінал відбудеться 14 липня на "Олімпійському" стадіоні у Берліні.
- Сьогодні, 17 червня, свій шлях на Євро-2024 розпочинає збірна України з футболу. Перший матч відбудеться зі збірною Румунії, яка теж дебютує на цьогорічному чемпіонаті.
- Це буде сьоме протистояння України та Румунії. Зараз між командами паритет: у них було 6 матчів, де кожна збірна отримала по 3 перемоги.