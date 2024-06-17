У понеділок, 17 червня, YAKTAK випустив новий трек "Ми йдемо". Артист називає його гімном єдності та боротьби.

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У композиції "Ми йдемо" виконавець співає про рішучість і силу людей, які об'єднуються заради спільної мети. Мова йде про досягнення перемог і повернення того, що належить їм по праву.

Трек розповідає про віру у найкраще майбутнє для нашого народу. Вона передає глибокі почуття братерства та підтримки. Своєю піснею YAKTAK вирішив закликати українців до об'єднання і нагадати про те, що разом можна подолати будь-які труднощі.

Ми створили трек, який має всі шанси стати офіційним гімном України на Євро-2024, або ж просто фанатською піснею, яку співатимуть наші вболівальники. Ця робота не лише про футбол. Вона й про те, що потрібно вставати і йти вперед. Вона частково про війну, про життя і, найголовніше, про силу українців,

– прокоментував свій трек YAKTAK.

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