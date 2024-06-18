Художница никак не намекала на желание развиваться в музыкальном направлении. В то же время в новой песне Соня захотела рассказать о своих переживаниях за последние полгода.

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Звезда хочет показать новую себя поклонникам и дать им возможность воспринимать ее по-другому. Однако, Морозюк не является автором текста композиции, что дало пользователям сомнения относительно искренности художницы.

Сублимация последних пол года моей жизни – песня, а не картина. Чувствовать свободу в проявлениях, следовать своему творческому зову, верить в свое сегодня, отстаивать свою непоколебимость. Внутренняя империя человека может быть разной,

– поделилась Соня.

Более того, в начале видеоработы виднеется фотография художницы, которая украшает обложку журнала Time за 2034 год. Знаменитость уверена, что сможет такого достичь, потому что станет "самой известной художницей мира".

Также в клипе Соня меняет имидж, отрезав длинные волосы, будто распрощавшись со "старой собой". К тому же текст песни позволяет вспомнить ее участие в коррупционном скандале. Художница отметила, что не является виновной в нем, однако она "нашла себя и стала свободной".

Соня Морозюк – "Свободная": смотрите видео онлайн

Реакция сети

Большинство пользователей выразили недовольство попытке Морозюк напомнить о себе через песню. Впрочем, некоторые поклонники положительно оценили новое творчество Сони.

"Редко ставлю дизлайки, но сейчас пришлось";

"Неужели с продажей картин настолько все плохо, что пришлось еще больше позориться";

"Песня в принципе не плохая, но, к сожалению, кенселинг так не работает";

"Песня понравилась, несмотря на хейт";

"Несмотря на хейт в свете событий, песня очень достойная, может лучше петь, чем рисовать";

"Сама песня неплохая. Голос приятный. Видеоклип довольно слабый";

"Коррупционерка что только не делает, чтобы хайповать";

"Рисуете вы лучше".

К тому же юзеры шутят, что впоследствии Морозюк пойдет в политику. Однако, возможно, Соня таки продолжит заниматься музыкой.