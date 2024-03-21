Забрехалась про гроші: відчайдушна спроба Морозюк очистити свою репутацію обернулася проти неї

Колишня дівчина Романа Гринкевича, Соня Морозюк, на тлі корупційного скандалу вперше дала інтерв'ю, де відповіла на закиди про те, що стала "головним інвестиційним проєктом" екснареченого. Зокрема, вона детально розповіла про свою нерухомість. Втім, виявилося, що дівчина дещо забрехалася.

Художниця стверджує, ніби вартість галереї, яку вона придбала у стосунках з Романом, становила 4,6 мільйона гривень. Водночас ця заява суперечить інформації, наданій Софією три місяці тому.

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Що Соня Морозюк сказала про свою нерухомість

Вона висловилася про три квартири, автомобіль та галерею.

Більшість цього було куплено до знайомства з Романом. Під час наших стосунків придбана тільки моя майстерня,

– поділилася Соня.

Цікаво, що дівчина спростувала інформацію щодо вартості галереї, яку раніше подавали у ЗМІ як 250 тисяч доларів. Морозюк заявила, що 27 листопада 2023 року купила майстерню за 4,6 мільйона гривень. Частину коштів вона каже, що позичила у батька.

Водночас в одному зі своїх інтерв'ю мисткиня сама заявляла, що придбала галерею за 250 тисяч доларів. Очевидно, що Соня дещо заплуталася у своїх же заявах.

Інтерв'ю з Сонею Морозюк: дивіться відео онлайн

Крім того, стало відомо, що 2 червня 2022 року вона купила квартиру в престижному житловому комплексі в Києві. Це було до знайомства з Гринкевичем. Також Морозюк володіє 15% часткою у квартирі свого тата, придбаній у серпні 2022 року, та має третину власності на квартиру в Харкові, купленій у 2010 році під час розлучного процесу її батьків.

Соня Морозюк показала документи на галерею та квартири / Скриншоти з відео

Щодо автівки Porsche, то Морозюк пояснила, що купила її у 2015 році.

Інтерв'ю з Сонею Морозюк: дивіться відео онлайн

Чому ДБР арештувало майно Соні Морозюк

За даними Державного бюро розслідувань, львівський бізнесмен Ігор Гринкевич є власником 17 квартир, причому деякі об'єкти зареєстровані на членів його родини. З'ясувалося, що дві з цих квартир пов'язані з мисткинею. Крім того, активи Гринкевича включають художню галерею, що належить Софії.

Художниця вважає арешт свого майна "повним правовим нігілізмом". Вона зазначила, що планує подати апеляцію, заручившись підтримкою адвокатів і всіма необхідними документами.