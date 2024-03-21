Художница утверждает, будто стоимость галереи, которую она приобрела в отношениях с Романом, составляла 4,6 миллиона гривен. В то же время это заявление противоречит информации, предоставленной Софией три месяца назад.

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Что Соня Морозюк сказала о своей недвижимости

Она высказалась о трех квартирах, автомобиле и галерее.

Большинство этого было куплено до знакомства с Романом. Во время наших отношений приобретена только моя мастерская,

– поделилась Соня.

Интересно, что девушка опровергла информацию о стоимости галереи, которую ранее подавали в СМИ как 250 тысяч долларов. Морозюк заявила, что 27 ноября 2023 года приобрела мастерскую за 4,6 миллиона гривен. Часть средств она говорит, что заняла у отца.

В то же время в одном из своих интервью художница сама заявляла, что приобрела галерею за 250 тысяч долларов. Очевидно, что Соня несколько запуталась в своих же заявлениях.

Интервью с Соней Морозюк: смотрите видео онлайн

Кроме того, стало известно, что 2 июня 2022 года она приобрела квартиру в престижном жилом комплексе в Киеве. Это было до знакомства с Гринкевичем. Также Морозюк владеет 15% долей в квартире своего папы, приобретенной в августе 2022 года. К тому же она имеет треть собственности на квартиру в Харькове, приобретенную в 2010 году во время бракоразводного процесса ее родителей.

Соня Морозюк показала документы на галерею и квартиры / Скриншоты с видео

Относительно автомобиля Porsche, то Морозюк объяснила, что купила его в 2015 году.

Интервью с Соней Морозюк: смотрите видео онлайн

Почему ГБР арестовало имущество Сони Морозюк

По данным Государственного бюро расследований, львовский бизнесмен Игорь Гринкевич является владельцем 17 квартир, причем некоторые объекты зарегистрированы на членов его семьи. Выяснилось, что две из этих квартир связаны с художницей. Кроме того, активы Гринкевича включают художественную галерею, принадлежащую Софии.

Художница считает арест своего имущества "полным правовым нигилизмом". Она отметила, что планирует подать апелляцию, заручившись поддержкой адвокатов и всеми необходимыми документами.