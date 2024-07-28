Исполнительница попросила не обижаться жителей Черноморска из-за своих слов. Впоследствии Кристина подчеркнула, что Ильичевск – "полная х*йня".

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Организаторы фестиваля извинились за высказывания Соловий, назвав ситуацию "неприятным инцидентом". Как указано в заявлении, "Вилкаfest" поддерживает декоммунизацию и радуется, что город у моря называется Черноморск. Организаторы признали, что артистка была некорректной в собственных высказываниях. Хоть, фестиваль и не может повлиять на то, что говорят исполнители, но пообещал об отсутствии подобных случаев в будущем.

Нам очень обидно, что это задело жителей города, который дал нам возможность провести свой фестиваль. Поэтому, во-первых, хотим извиниться перед всеми, кого задели эти слова. Мы ошиблись. Но надеемся, что одна ошибка не разрушит любовь, которая возникла у нас с Черноморском. Городом, куда мы приехали нести украинскую культуру. Поэтому надеемся, что этот город даст нам второй шанс,

– подытожили организаторы.

Напомним, мнения жителей Черноморска относительно резких высказываний Соловий разделились. Кто-то раскритиковал ее, отметив, что прежнее название – это история, а кто-то – поддержал Кристину.