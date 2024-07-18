Солістка гурту Tember Blanche Саша Ганапольська взяла участь у соціальному інтерв'ю ініціативи "Плюсуй українську". Співачка розповіла, що раніше розділяла музику на два табори: хороша й погана.

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Та зараз Саша Ганапольська іншої думки. Вона вважає, що "погані" україномовні пісні – це значно кращий вибір, ніж будь-який російський трек.

Якщо українськомовні пісні, шароварні вони чи ні, замінюють для когось російськомовний шлак, то вони виконують своє найважливіше завдання,

– сказала лідерка Tember Blanche.

Артистка додала, що з початку повномасштабної війни з'явилося багато нових виконавців. Тому кожна людина, які б музичні вподобання у неї не були, може знайти якісну українську музику. Саша Ганапольська також зізналась, як ставиться до російськомовних треків у чартах – Spotify, Apple Music та інших.

"Моє коло спілкування дуже свідоме, тож іноді просто забуваю про сіру більшість, яка й затягує російський шлак у чарти. "Рускій мір" занадто добре промив нам мізки", – зауважила Саша.



Саша Ганапольська / Фото пресслужби

Минуло майже 2,5 роки повномасштабної війни, однак в українських музичних чартах продовжують траплятися російські виконавці. Згідно з аналітикою медіа Bezodnya Music, як мінімум 2 російські треки перебувають в списку найкращих 10 пісень трендового чарту Shazam.