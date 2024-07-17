Через сміття в лісі: Софія Стужук втрапила у новий скандал у Латвії
Джерело:Apollo.lv
Блогерка Софія Стужук, яка наразі проживає в Латвії, опинилася в центрі скандалу. За повідомленнями латвійських ЗМІ, знаменитість та її чоловіка Антона підозрюються у незаконному скиданні побутових відходів у лісі неподалік від їхнього будинку.
Зауважимо, в Латвії система вивозу та утилізації сміття розвинена і регулюється на державному рівні. Так, за незаконне скидання сміття навіть передбачені значні штрафи.
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Річ у тім, що місцевий лісничий виявив незаконне сміттєзвалище в лісі, яке знаходиться за 5 кілометрів від помешкання відомої блогерки. Серед купи мішків зі сміттям було знайдено документи з особистими даними Софії Стужук та Антона. На прохання лісничого жінка, що мешкала в будинку, ймовірно няня Стужук, пообіцяла все прибрати, проте не зробила цього. Як наслідок, інцидент висвітлили у ЗМІ.
Жінка сказала, що відходи вивезуть, і я їй довірився. Прийшов наступного дня, відходи були, навіть через день нічого не змінилося. У цьому випадку мені дуже пощастило, що дані власників також були серед відходів,
– поділився чоловік.
Що відомо про позицію Софії Стужук щодо війни в Україні
- До 24 лютого 2022 року популярна українська блогерка успішно розвивала свій бізнес у Києві. Водночас невдовзі після початку повномасштабного російського вторгнення вона залишила Україну, переїхавши до Латвії до свого нового партнера.
- Лише через 3 тижні після початку вторгнення Стужук вперше публічно висловилася про війну. Однак у своїй заяві вона уникнула прямого засудження російської агресії, обмежившись розпливчастим закликом до миру.
- Під час відпочинку в Дубаї Софія шокувала громадськість, назвавши себе росіянкою. До того ж блогерка продовжила рекламувати російські бренди.