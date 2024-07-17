Зауважимо, в Латвії система вивозу та утилізації сміття розвинена і регулюється на державному рівні. Так, за незаконне скидання сміття навіть передбачені значні штрафи.

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Річ у тім, що місцевий лісничий виявив незаконне сміттєзвалище в лісі, яке знаходиться за 5 кілометрів від помешкання відомої блогерки. Серед купи мішків зі сміттям було знайдено документи з особистими даними Софії Стужук та Антона. На прохання лісничого жінка, що мешкала в будинку, ймовірно няня Стужук, пообіцяла все прибрати, проте не зробила цього. Як наслідок, інцидент висвітлили у ЗМІ.

Жінка сказала, що відходи вивезуть, і я їй довірився. Прийшов наступного дня, відходи були, навіть через день нічого не змінилося. У цьому випадку мені дуже пощастило, що дані власників також були серед відходів,

– поділився чоловік.

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