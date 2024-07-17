Заметим, в Латвии система вывоза и утилизации мусора развита и регулируется на государственном уровне. Так, за незаконный сброс мусора даже предусмотрены значительные штрафы.
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Дело в том, что местный лесничий обнаружил незаконную свалку в лесу, которая находится в 5 километрах от дома известного блогера. Среди кучи мешков с мусором были найдены документы с личными данными Софии Стужук и Антона Левданского. По просьбе лесничего женщина, жившая в доме, вероятно, няня Стужук, пообещала все убрать, однако не сделала этого. Как следствие, инцидент осветили в СМИ.
Женщина сказала, что отходы вывезут, и я ей доверился. Пришел на следующий день, отходы были, даже через день ничего не изменилось. В этом случае мне очень повезло, что данные владельцев также были среди отходов,
– поделился мужчина.
Что известно о позиции Софии Стужук относительно войны в Украине
- До 24 февраля 2022 года популярная украинская блогерша успешно развивала свой бизнес в Киеве. В то же время вскоре после начала полномасштабного российского вторжения она покинула Украину, переехав в Латвию к своему новому партнеру.
- Лишь через 3 недели после начала вторжения Стужук впервые публично высказалась о войне. Однако в своем заявлении она избежала прямого осуждения российской агрессии, ограничившись расплывчатым призывом к миру.
- Во время отдыха в Дубае София шокировала общественность, назвав себя россиянкой. К тому же блогерша продолжила рекламировать российские бренды.