Ротару показала нове фото онука, який втік за кордон: який вигляд має 30-річний Анатолій

Артистка Софія Ротару вийшла на зв'язок з аудиторією аби розповісти про свято в родині, а саме про день народження її онука, який втік за кордон. До того ж вона поділилася фотографією іменинника – 30-річного Анатолія Євдокименка.

Водночас до привітань приєдналася ще одна онука співачки. Софія Євдокименко, сестра Анатолія, теж привітала свого брата зі святом.

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Яке фото опублікувала Софія Ротару

23 березня онук Ротару святкує ювілей. Анатолію Євдокименку виповнилося 30 років. З нагоди свята артистка опублікувала його фото та стисло привітала. У кадрі постає чоловік у чорному костюмі, який дивиться чітко на глядача.

Привітання артистки / Скриншот з інстаграм-сторіс співачки

Окрім Ротару, ще її онука долучилася до привітань. Софія Євдокименко, сестра Анатолія, опублікувала теж фото чоловіка, однак з іншим підписом.

З Днем народження! Дякую за постійну любов, турботу й підтримку. Пишаюся бути твоєю сестрою,

– написала Євдокименко.

Привітання сестри Євдокименка / Скриншот з інстаграм-сторіс Софії

Яка позиція Анатолія щодо війни в Україні

Важливо зазначити, що Анатолій Євдокименко досі не сказав ні слова про повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Відомо, що він виїхав за кордон, до Америки, де займається творчістю та розвиває свою музичну кар'єру.

Досі залишається загадкою як саме він виїхав, проте ширяться чутки, що з цим допомогла його зіркова бабуся. Сама Софія Ротару ніяк не прокоментувала втечу онука за кордон.

Де зараз знаходиться сама артистка