В то же время к поздравлениям присоединилась еще одна внучка певицы. София Евдокименко, сестра Анатолия, тоже поздравила своего брата с праздником.

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Какое фото опубликовала София Ротару

23 марта внук Ротару празднует юбилей. Анатолию Евдокименко исполнилось 30 лет. По случаю праздника артистка опубликовала его фото и кратко поздравила. В кадре предстает мужчина в черном костюме, который смотрит четко на зрителя.

Поздравление артистки / Скриншот из инстаграм-сторис певицы

Кроме Ротару, еще ее внучка присоединилась к поздравлениям. София Евдокименко, сестра Анатолия, опубликовала тоже фото брата, однако с другой подписью.

С Днем рождения! Спасибо за постоянную любовь, заботу и поддержку. Горжусь быть твоей сестрой,

– написала Евдокименко.

Поздравление сестры Евдокименко / Скриншот из инстаграм-сторис Софии

Какова позиция Анатолия относительно войны в Украине

Важно отметить, что Анатолий Евдокименко до сих пор не сказал ни слова о полномасштабном вторжении России в Украину. Известно, что он выехал за границу, в Америку, где занимается творчеством и развивает свою музыкальную карьеру.

До сих пор остается загадкой как именно он выехал, однако ходят слухи, что с этим помогла его звездная бабушка. Сама София Ротару никак не прокомментировала побег внука за границу.

Где сейчас находится сама артистка