В то же время к поздравлениям присоединилась еще одна внучка певицы. София Евдокименко, сестра Анатолия, тоже поздравила своего брата с праздником.
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Какое фото опубликовала София Ротару
23 марта внук Ротару празднует юбилей. Анатолию Евдокименко исполнилось 30 лет. По случаю праздника артистка опубликовала его фото и кратко поздравила. В кадре предстает мужчина в черном костюме, который смотрит четко на зрителя.
Поздравление артистки / Скриншот из инстаграм-сторис певицы
Кроме Ротару, еще ее внучка присоединилась к поздравлениям. София Евдокименко, сестра Анатолия, опубликовала тоже фото брата, однако с другой подписью.
С Днем рождения! Спасибо за постоянную любовь, заботу и поддержку. Горжусь быть твоей сестрой,
– написала Евдокименко.
Поздравление сестры Евдокименко / Скриншот из инстаграм-сторис Софии
Какова позиция Анатолия относительно войны в Украине
Важно отметить, что Анатолий Евдокименко до сих пор не сказал ни слова о полномасштабном вторжении России в Украину. Известно, что он выехал за границу, в Америку, где занимается творчеством и развивает свою музыкальную карьеру.
До сих пор остается загадкой как именно он выехал, однако ходят слухи, что с этим помогла его звездная бабушка. Сама София Ротару никак не прокомментировала побег внука за границу.
Где сейчас находится сама артистка
- До начала полномасштабного вторжения России в Украину Ротару часто гастролировала по России.
- Сейчас София Михайловна скрывает свое текущее место пребывания и говорит, что находится в "безопасном" месте.
- Однако сестра Ротару говорит, что певица до сих пор живет в своем доме в элитном поселке Пятихатки, что в Киевской области. София переехала туда еще после оккупации Крыма.