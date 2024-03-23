Водночас до привітань приєдналася ще одна онука співачки. Софія Євдокименко, сестра Анатолія, теж привітала свого брата зі святом.
Цікаво Кумири перестають бути кумирами, – Бадоєв висловився про позицію Софії Ротару під час війни
Яке фото опублікувала Софія Ротару
23 березня онук Ротару святкує ювілей. Анатолію Євдокименку виповнилося 30 років. З нагоди свята артистка опублікувала його фото та стисло привітала. У кадрі постає чоловік у чорному костюмі, який дивиться чітко на глядача.
Привітання артистки / Скриншот з інстаграм-сторіс співачки
Окрім Ротару, ще її онука долучилася до привітань. Софія Євдокименко, сестра Анатолія, опублікувала теж фото чоловіка, однак з іншим підписом.
З Днем народження! Дякую за постійну любов, турботу й підтримку. Пишаюся бути твоєю сестрою,
– написала Євдокименко.
Привітання сестри Євдокименка / Скриншот з інстаграм-сторіс Софії
Яка позиція Анатолія щодо війни в Україні
Важливо зазначити, що Анатолій Євдокименко досі не сказав ні слова про повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Відомо, що він виїхав за кордон, до Америки, де займається творчістю та розвиває свою музичну кар'єру.
Досі залишається загадкою як саме він виїхав, проте ширяться чутки, що з цим допомогла його зіркова бабуся. Сама Софія Ротару ніяк не прокоментувала втечу онука за кордон.
Де зараз знаходиться сама артистка
- До початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Ротару часто гастролювала Росією.
- Наразі Софія Михайлівна приховує своє поточне місце перебування та каже, що перебуває в "безпечному" місці.
- Однак сестра Ротару говорить, що співачка досі живе у своєму будинку в елітному селищі П’ятихатки, що на Київщині. Софія переїхала туди ще після окупації Криму.