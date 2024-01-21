Зазначимо, виконавиця останнім часом здебільшого з'являється в мережі тільки з нагоди важливих свят чи подій. Так, нещодавно вона привітала свого сина та невістку з річницею весілля.
Вас також може зацікавити Зустріла війну в Києві: де зараз Софія Ротару, яка їздила в Росію й обіймалась з Кіркоровим
Софія Ротару показала архівне фото з коханим
У такий спосіб артистка вшанувала пам'ять свого покійного чоловіка в день його народження, 20 січня, коли Анатолію могло б виповнитись 86 років. Ротару опублікувала світлину, на якій пара позує у ніжних обіймах.
Пам'ятаю, сумую, кохаю,
– написала під фото знаменитість.
Софія Ротару показала архівне фото з чоловіком / Скриншот з інстаграм-сторіс
Стосунки Софії Ротару та Анатолія Євдокименка
- Пара одружилася у 1968 році.
- Під час шлюбу у подружжя народився син Руслан, і непохитна підтримка одне одного стала наріжним каменем їхніх стосунків.
- Зокрема, відомо, що Анатолій зробив внесок у створення відомого гурту "Червона рута", де Софія Михайлівна виступала як солістка.
- Їхній союз тривав понад тридцять років, аж до передчасної смерті чоловіка.
- Анатолій Євдокименко пішов з життя 23 жовтня 2002 року у віці 61 року. Захворівши наприкінці 1990-х, чоловік пройшов інтенсивне лікування. Втім, після другого інсульту він втратив здатність говорити й впав у кому, а третій інсульт став фатальним і обірвав його життя.
- Чоловік Софії Ротару похований на Байковому кладовищі в Києві.