Зазначимо, виконавиця останнім часом здебільшого з'являється в мережі тільки з нагоди важливих свят чи подій. Так, нещодавно вона привітала свого сина та невістку з річницею весілля.

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Софія Ротару показала архівне фото з коханим

У такий спосіб артистка вшанувала пам'ять свого покійного чоловіка в день його народження, 20 січня, коли Анатолію могло б виповнитись 86 років. Ротару опублікувала світлину, на якій пара позує у ніжних обіймах.

Пам'ятаю, сумую, кохаю,

– написала під фото знаменитість.



Софія Ротару показала архівне фото з чоловіком / Скриншот з інстаграм-сторіс

Стосунки Софії Ротару та Анатолія Євдокименка